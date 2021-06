Seit einiger Zeit haben Kinos in Deutschland geschlossen. Das könnte sich aber bald ändern. Einige Deutsche Kinos planen im Moment eine Öffnung am 1. Juli. Mit dem Memminger Cineplex ist auch ein Allgäuer Kino dabei. Die Vorbereitungen laufen dort bereits auf Hochtouren. Die ganze Technik muss hochgefahren werden, die Zapfanlagen müssen wieder in Betrieb genommen werden und auch Ware muss bestellt werden.

Diese Regeln würden aktuell bei einem Kinobesuch gelten

Aktuell müssten die Besucher Abstand halten und auch am Platz FFP2-Masken tragen. Deshalb würde es auch ein Verzehrverbot geben. Damit würde eine wichtige Einnahmequelle für das Memminger Cineplex wegfallen. Je nach Inzidenz müssen die Besucher einen negativen Test, einen Impfnachweis oder einen Nachweis über eine überstandene Corona-Infektion vorweisen. Für jede Vorstellung werden maximal 25 Prozent der verfügbaren Tickets verkauft.