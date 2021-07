Die Männer als Stadtbachfischer im Wasser und die Frauen als Zuschauer oder Kübelträgerinnen am Rande vom Bach – so verlief er bisher der Fischertag in Memmingen – was nicht allen gefiel. Christiane Renz ist Mitglied im Fischertagsverein, fühlte sich durch den Brauch ungerecht behandelt und hatte deshalb dagegen geklagt. Das Amtsgericht hat ihr vergangenen Sommer bereits recht gegeben. Heute fiel das Urteil am Memminger Landgericht – meine Kollegen Anja Neuhauser und Manuel Gößl waren vor Ort.