Die Chefs der Staats- und Senatskanzleien haben beschlossen – aber kommender Bundesligasaison dürfen wieder mehr Zuschauer in die Stadien. Das freut Fans und Fußballer gleichermaßen, wenn der Ball endlich rollt. Für den FC Memmingen geht es in der Regionalliga aber schon nächste Woche los. Zum Start in die neue Saison hatte man direkt gute Nachrichten zu vermelden.