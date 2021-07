Modelmaße 90-60-90 oder Waschbrettbauch? So aussehen wie die Kandidaten bei Germany’s Next Topmodel? Schönheitsideale werden uns täglich in den Medien vermittelt. Egal ob auf Social Media oder im Fernsehen. Dabei ist es oft nur ein Filter oder Photoshop, der andere so perfekt aussehen lässt. Zudem liegt es immer noch „im Auge des Betrachters“, was jeder schön findet. In Memmingen findet derzeit die Ausstellung imPERFEKT statt: Dabei geht es zum einen um das Thema Schönheitsideale. Auf der anderen Seite nähert sich die Ausstellung dem Thema Barrierefreiheit.