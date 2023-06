Almwelt in der Kramerstrasse ist den meisten Memmingen sicher ein Begriff. Denn das Geschäft steht seit fünf Jahren für fesche Trachten, schicke Dirndl und knackige Lederhosen. Hier findet ein jeder das, was das Trachtenherz begehrt.

Aber es tut sich nun etwas in der Kramerstrasse. Denn am Samstag, 1. Juli, zieht Almwelt um – an einen nur 150 Meter entfernten neuen Standort in die Kramerstrasse 26.







Was die Kunden erwartet

Da stellt sich die Frage: Warum ist dieser kleine Umzug einen Artikel in der Zeitung wert? Und da kommen wir auch schon zum Punkt. Denn was für viele einfach nur ein kleiner Umzug sein mag, ist in Wirklichkeit ein echt großes Ding. Und das im wahrsten Sinne des Wortes! Denn im neuen Almwelt-Laden in der Kramerstrasse 26 wartet auf alle Trachtenliebhaber nun auf drei Etagen sage und schreibe 450 Quadratmeter eine riesige Auswahl schicker, exklusiver und trendiger Trachtenmode.









Traumhafte Trachten

Hier findet man wirklich alles, um auf dem nächsten Volksfest, auf der nächsten Hochzeit oder auch auf der nächsten Wiesn einen bleibenden Eindruck zu hinterlassen. Neben top Marken wie Krüger, MarJo, Gweih & Silk oder auch Kaiseralm finden sich auch viele Eigenmarken mit spannenden Modekreationen in den Regalen und auf den Kleiderständern. In einem hellen, großzügigen und freundlichen Ambiente können sich die Kunden von den Almwelt-Experten beraten lassen und die schicken Dirndl und Lederhosen in einer der zahlreichen Umkleiden ganz entspannt anprobieren. Ein kühles Bier oder ein prickelnder Prosecco versüßen dabei die Anprobe. Aber nicht nur für die Erwachsenen bleiben keine Trachtenwünsche offen – auch die Kids finden im neuen Laden eine tolle Auswahl an Dirndl und Lederhosen.









Rabatt zur Feier des Tages

Vorbeischauen lohnt sich also in der neuen Almwelt in der Kramerstrasse 26. Und damit nicht genug: Am Eröffnungstag, Samstag, 1. Juli, gibt es auch noch 20 Prozent Rabatt auf alles (außer auf bereits reduzierte Ware). Worauf warten Sie noch?







Sie möchten noch mehr Firmen aus dem Allgäu kennenlernen? Dann schauen Sie doch bei unserem E-Magazin vorbei unter www.azv.de/enter.