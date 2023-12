Ein Schauspiel-Rechercheprojekt zeigt das Theater in Kempten im Dezember. Worum es geht und was man sich darunter vorstellen kann!?

Welche Rollen nehmen Frauen, speziell hier im Allgäu, ein? Wo werden alte Muster weitergetragen? Wo besteht Handlungsbedarf beim Thema Gleichstellung? Heimat. Mythos. Frau, so heißt das neue Theaterstück, das am Freitag am Theater in Kempten Premiere hatte. Die vier Schauspielerinnen versuchen Antworten auf diese Fragen zu finden – allgäu.tv war bei einer der Proben dabei. Und haben unter anderem festgestellt, um ein klassisches Theaterstück handelt es sich hier nicht.