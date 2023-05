Bauleiter - ein eigentlich ganz gut bezahlter Job. In der Gemeinde Bidingen macht das Manfred Burkhart aber ehrenamtlich.

Wie stellen Sie sich einen typischen Bauleiter vor? In Hemd und Sakko, mit Klemmbrett unter dem Arm? Manfred Burkhart aus Bidingen schwimmt da gegen den Strom. Er ist ja auch kein ganz normaler Bauleiter - er macht alles ehrenamtlich. Warum? Das haben sich die Kolleginnen und Kollegen von allgäu.tv auch gefragt und ihn auf seiner aktuellen Baustelle in seinem Heimatdorf Bidingen im Ostallgäu besucht. Vorab kann verraten werden: In einem anderen Dorf hätte er das nicht gemacht.