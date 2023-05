Der Opel Manta ist seit März wieder an Til Schweigers Seite auf der großen Kinoleinwand zu sehen. Nicht nur im „Manta Manta“ Blockbuster, sondern auch im Oberallgäuer Missen steht der Wagen zum Einsatz bereit. Diesmal zwar in rot und ohne Til Schweiger, aber trotzdem zu einem großen Anlass: Nach fünf Jahren Pause findet das Internationale Oldtimer Festival an diesem Wochenende dort wieder statt. Bianca Wölfle und Anna Baiz waren bei den Vorbereitungen für das Festival vor Ort.