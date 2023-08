Autofahrer brauchen in Kempten derzeit viel Geduld. Seit Wochen werden auf dem Berliner Platz Straßenarbeiten durchgeführt. Dazu müssen Straßenabschnitte teils großräumig abgesperrt werden. Diese Sperrungen sorgen gerade in der Ferienzeit für lange Staus.

Der Berliner Platz in Kempten war in den vergangenen Wochen oft ein kleines Lotteriespiel: Kommt man ohne Probleme über die Kreuzung? Oder steht man minutenlang im Stau?

Halber Berliner Platz gesperrt

Das mit der Lotterie hat sich jetzt aber wohl vorerst erledigt. Am Montag war der erste volle Wochentag, an dem der halbe Berliner Platz gesperrt ist. Ein Warten im Stau ist da vorprogrammiert. allgäu.tv hat sich mal einen Überblick über die derzeitige Situation an Kemptens Verkehrsknotenpunkt verschafft: