Am Wochenende fand der dritte Stadtlauf in Kaufbeuren statt. 444 Teilnehmer liefen dabei für den guten Zweck. Besonders wichtig waren den Veranstaltern dabei die vergessenen Krisen.

Es war der dritte Stadtlauf in Kaufbeuren, der in dieser Form am Wochenende stattgefunden hat. Viele laufstarke Frauen und Männer - und auch Kinder – machten sich auf, die eigene Fitness zu testen, den aktuellen Trainingsstand zu überprüfen und vielleicht die eigene Zeit vom letzten Jahr zu schlagen. Doch nicht nur die Gesundheit profitierte von dem Lauf.

Mehrere Projekte profitieren von Stadtlauf

Gelaufen wurde für den guten Zweck, deshalb ging es für viele auch einfach darum, dabei zu sein. Mit dem erlaufenen Geld kommt gleich mehreren Projekten zu gute. allgäu.tv hat die Eindrücke des Tages eingefangen.