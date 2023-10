Vor fast 130 Jahren wurde die Sisi-Torte für den Besuch der Österreichischen Kaiserin im Füssener Kurcafé entworfen. Auch heute noch ist sie ein Renner. Allgäu.tv hat sich die Torte genauer angeschaut.

Was wäre Füssen ohne seine königliche Nachbarschaft? Immer noch eine schöne Stadt mit historischer Altstadt und viel Tradition. Die Herrschaften, die in Schloss Neuschwanstein und Schloss Hohenschwangau residierten, trugen jedoch viel zur Historie und Tradition bei. Und so kommt es, dass ein Caféhaus in Füssen eine Torte zubereitet und verkauft, die an eine ganz besondere Frau blauen Blutes erinnert: Kaiserin Sisi. Vor fast 130 Jahren wurde die Torte für den Besuch der Kaiserin entworfen und noch immer ist sie ein Renner.