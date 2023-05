Erinnert ihr euch an die heftigen Gewitter mit Starkregen vor knapp zwei Jahren, die in Teilen des Allgäus für Überschwemmungen gesorgt haben? Damals wurde beispielsweise der Bereich rund um Rettenberg überschwemmt. Große Regenmengen sorgten für Schlammmassen in den Straßen. Um gegen Starkregenereignisse gewappnet zu sein, gibt es in Kempten eine Starkregengefahrenkarte. Wie die genau funktioniert und wie sie weiterentwickelt wird, das hat sich allgäu.tv etwas genauer angeschaut.