In ganz Deutschland fehlt es an Lehrkräften. Doch wie schaut die Lage im Allgäu aus? Allgäu.tv hat sich umgehört.

Genau zwei Wochen ist es her, da starteten die bayerischen Schülerinnen und Schüler ins neue Schuljahr. Auch für die Lehrerinnen und Lehrer beginnt somit wieder eine stressige Zeit. Doch nicht nur für die, sondern auch für Quereinsteiger und weitere Aushilfskräfte – denn die sind aktuell nötig. In ganz Deutschland mangelt es an Lehrkräften. Wie die aktuelle Situation im Allgäu aussieht – Allgäu.tv hat sich umgehört.