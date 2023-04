Dieses Wochenende startet in Kempten der Jazzfrühling. Bereits zum 38. Mal findet diese Frühlingstradition statt. Mit dabei in diesem Jahr: Viele alte Bekannte, aber auch neue Gesichter.

Wenn draußen im Frühjahr die Natur so richtig zu wachsen und blühen beginnt, dann ist traditionell in Kempten Zeit für Live-Musik. Am Samstag beginnt wieder der Kemptener Jazzfrühling. allgäu.tv hat beim Veranstalter nachgefragt, worauf sich Musikfans in diesem Jahr freuen dürfen.