Seit November letzten Jahres gilt eine neue Gebührenordnung für Tierärzte - ein Besuch beim Tierarzt nun etwa 20 bis 30 Prozent mehr Geld kosten. Aber die Anpassung der Gebührenordnung war überfällig, so die Bundestierärztekammer. Denn die Kosten für medizinische Geräte und Verfahren sowie für Personal ist in den letzten Jahren gestiegen. Mit den nun höheren Einnahmen erhoffen sich viele Praxen auch dem Personalmangel entgegenwirken zu können. Denn es gibt eindeutig zu wenig Tierärzte und -ärztinnen. Allgäu.tv war in einer Scheidegger Tierarztpraxis und hat sich die Hintergründe dazu mal genauer angeschaut.