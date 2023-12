Der Individualverkehr ist einer der Hauptgründe für Umweltverschmutzung. Um die Zahl der Autofahrer zu verringern hat man im Oberallgäu sogenannte "Mitfahrbänke" aufgestellt. Doch wie kommen die Bänke bei der Bevölkerung an?

Zum Arzt, zur Arbeit, mit den Kindern zur Schule. Zum Einkaufen, zur Apotheke, zum Kaffee trinken. Alles Anlässe, für die wir uns gut und gerne mal hinters Steuer setzen. So komfortabel und praktisch das auch sein mag, Fakt ist leider, dass EU-weit gut 60 % der verkehrsbedingten Emissionen auf Personenkraftwagen zurückzuführen sind. Also nicht die Schifffahrt, nicht die Schwerlaster, nicht der Flugverkehr - sondern unsere Autos verschmutzen die Umwelt. Im Allgäu will man deshalb den Individualverkehr verringern und setzt dabei unter anderem auf so genannte Mitfahrbänke - mit bisher überschaubarem Erfolg. allgäu.tv war zu Besuch in Dietmannsried um herauszufinden, warum die Bänke meistens leer bleiben.