Seit dem ersten Mai kann mit dem Deutschlandticket der Nahverkehr in ganz Deutschland zum Festpreis genutzt werden. Der Nachfolger des 9-Euro-Tickets legte einen vielversprechenden Start hin. In manchen Regionen Deutschlands, so auch im Allgäu, gibt es die besonders beliebten Tickets im Scheckkartenformat. Damit soll es jedoch jetzt Schluss sein.

Für diese "Tickets zum Anfassen" braucht man kein Handy und keine App - In Kempten werden sie deshalb sogar von Menschen aus ganz Deutschland gekauft und haben sich zum Erfolgsmodell der Verkehrsbetriebe entwickelt. Doch jetzt haben die Kemptener Verkehrsbetriebe ein abruptes Ende der praktischen Karten bekannt gegeben. Wie ist es dazu gekommen? allgäu.tv hat nachgefragt: