Pokalsieger RB Leipzig spielt in der Gruppenphase der Champions League gegen Titelverteidiger Manchester City, Roter Stern Belgrad und Young Boys Bern. Das ergab die Auslosung der Europäischen Fußball-Union UEFA am Donnerstag in Monaco.

Pokalsieger RB Leipzig spielt in der Gruppenphase der Champions League gegen Titelverteidiger Manchester City, Roter Stern Belgrad und Young Boys Bern. Das ergab die Auslosung der Europäischen Fußball-Union UEFA am Donnerstag in Monaco.