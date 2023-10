Der Kenianer Kelvin Kiptum hat in Boston einen Marathon-Weltrekord aufgestellt. Der 23-Jährige siegte am Sonntag über die 42,195 Kilometer in 2:00:35 Stunden und verbesserte die bisherige Bestmarke von Landsmann Eliud Kipchoge (2:01:09), die dieser im vergangenen Jahr in Berlin aufgestellt hatte.

