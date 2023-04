Der japanische Filmkomponist, Musiker, Schauspieler und Produzent Ryuichi Sakamoto ("Der letzte Kaiser", "The Revenant - Der Rückkehrer") ist tot. Er starb bereits am vergangenen Dienstag im Alter von 71 Jahren, wie sein Büro am Sonntag bekanntgab.

