Der frühere italienische Staatspräsident Giorgio Napolitano ist tot. Der Politiker starb am Freitagabend im Alter von 98 Jahren in einem Krankenhaus in Rom, wie mehrere italienische Medien übereinstimmend berichteten. Der ehemalige Kommunist amtierte von 2006 bis 2015.

