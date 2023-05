Holz erdet die Einrichtung – wirkt ebenso elegant wie modern. Gedrechselt, gehobelt und dampfgebogen wird bei MORAI mit lässiger Geradlinigkeit – klar, warm und geschaffen für eine gefühlte Ewigkeit.

Wie ist es möglich, diese Ursprünglichkeit in Möbelstücken zu spiegeln? Seit Herbst können all jene diesem Geheimnis im MORAI Pop-up-Space in Ottobeuren nachspüren. Angesprochen dürfen sich jene fühlen, die sich von Massenfertigung und Plattenware distanzieren; indes bewusst handwerklich exzellent gefertigte Meisterstücke aus Massivholz bevorzugen – bedingungslos verknüpft an einen respektvollen Umgang mit den Ressourcen der Natur. Eine anspruchsvolle Herausforderung, die aus einer gereiften Überzeugung herrührt: Es geht ums Ganze, ob beim Wertstoff Holz, der handwerklichen Ausführung als auch der ästhetischen Eleganz der Objekte im euroasiatischen Stil – mit einem Hauch mystischer Anmut.

Traditionelles Schreiner-Handwerk hat der Meister des Tischler- und Metallbauhandwerks Felix Müller bei einer Hamburger Tischlerei mit simplen Werkzeugen erlernt. Mit Holz als Werkstoff zu arbeiten, kommt für Felix einem unmittelbaren Erlebnis von Ursprünglichkeit gleich. Mit einem gleichgesinnten Kollektiv an Mitarbeitern, entstehen kunsthandwerklich meisterhaft ausgeführte Möbelentwürfe nach überlieferten, teils weiterentwickelten Verfahren. Materialgüte, Formsprache sowie ihre perfekten Proportionen lassen sich seit September in Ottobeuren öffentlich begutachten. Im MORAI Pop-Up-Space unterliegen Stuhl, Sideboard, Bett und Tisch einem unbedingten Berührungszwang. Als Materialien verwendet MORAI ausschliesslich handverlesene Edelhölzer der Region Allgäu – vorwiegend Eiche, Buche, Esche und Kirschbaum. Zusammengefügt wird jedes Möbelstück ausnahmslos mit traditionellen Holzverbindungen und biologisch abbaubarem Leim auf Stärkebasis nach eigener Rezeptur. Bewusst verzichtet MORAI auf Metallbeschläge, Schrauben oder Kunststoffverbinder.

Aus dem anfänglich geplanten Pop-Up-Store wird nun eine Dauerausstellung. Wer ein Unikat für seine Wohnung sucht, wird es hier finden. Auf Kundenanfrage fertigen Felix Müller und sein Team Einzelstücke an. Soll es eine stilvolle Küche oder doch ein einzigartiger Einbauschrank sein? Das Angebot umfasst das komplette Schreinerspektrum. Ein Termin ist nach Vereinbarung möglich.

Möbelhersteller mit eigener Energievesogung über Photovoltaik ist Felix und seinem Team jedoch nicht genug. Gestatten: Die Edelschreinerei präsentiert sich obendrein als Mode-Label. Mit verlockender Eleganz ergänzt ausgewählte Handwerker-Garderobe das Angebot. Als ausgebildete Damen-Schneiderin und Mode-Designerin gestaltet Jana Bayer-Müller bequeme Kleidung für ihr Team – als Brücke zur MORAI-Philosophie. Farben, Stoffe, Schnitte – in Janas Kreationen verschmilzt traditionell fernöstliche und abendländische Arbeitskleidung zu einem Outfit. Beim Schneidern kommt ihr auch der Erfahrungsreichtum zu Gute, den sie unter anderem an der Hamburger Staatsoper, sowie am Queensland Theatre in Brisbane, Australien und auf dem Mercedes-Benz Fashion Festival Brisbane, Australien erworben hat. Für Möbel, Arbeitsweise und Garderobe von MORAI gilt Stil eben gleichermaßen als Bedingung.

Seien es Produktions- oder Lehrstellen – Interessierte bekommen die Möglichkeit, in verschiedene Handwerksberufe einzutauchen. Für Lehrlinge sind Besuche der Ausstellung „Holz bewegt“ in Hamburg besonders spannend. Dort bekommen die Azubis die Möglichkeit, eigene Projekte anzugehen und für Preise nominiert zu werden. Felix Müller beschreibt sich selbst als „Wingman“. Wer sich für einen Handwerksberuf interessiert, soll dabei unterstützt und gefördert werden.

Das Handwerk hat es mir schon immer angetan. Trotzdem schlug ich zunächst einen anderen Weg ein. Mit 22 absolvierte ich meinen Meister als Schlosser, wollte dann jedoch etwas Neues ausprobieren. Mit meiner Freundin zog es mich nach Hamburg, wo ich das Tischlerhandwerk erlernte. Ich wollte alles mitnehmen – und das mit Erfolg. Eine Top-Ten Platzierung auf der deutschen Meisterschaft und der Landessieg bestärkten meine Pläne. Inspiration für die Philosophie unseres Handwerkbetriebs sammelten wir dann auf einer dreijährigen Reise durch Asien, Ozeanien und Südamerika. Wir wollen die Branche umdenken, gemäß dem Motto „back to the woods“. Nachhaltigkeit bestmöglich umzusetzen, steht hier an erster Stelle.





Ludwigstraße 11

87724 Ottobeuren

Telefon 0 83 36 / 6 51 39 99

hi@morai.art

www.morai.art



