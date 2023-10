Bei dem Schusswaffen-Angriff in der Stadt Lewiston im US-Bundesstaat Maine sind 18 Menschen getötet worden. Das teilte die Gouverneurin von Maine, Janet Mills, am Donnerstag in Lewiston mit.

