Enter: Glücksgefühle fürs Zuhause

den Tag beschäftigt sich Evelyn Högerle-Hetzer mit der Nacht – von anderen. Sie schafft die möglichst gemütliche Unterlage für alles, was im Bett geschieht in ihrem Fachgeschäft, das heuer 90 Jahre alt wird. Zu Besuch bei Betten Högerle.

FAMILIENGEFÜHRT SEIT 90 JAHREN

Die Geschichte der Firma geht zurück bis auf das Jahr 1933. Damals stellte der Sattlermeister Johann Nepomuk Högerle unter anderem auch Rosshaarmatratzen her, die er zusammen mit seiner Frau Barbara sehr erfolgreich in Oberstdorf und in der Umgebung verkaufte. Sein Sohn Sepp übernahm als Raumausstattermeister mit seiner Frau Berta in den fünfziger Jahren den Betrieb und erweiterte ihn. Mit dessen Söhnen Mathias und Johannes – ebenfalls Meister des Raumausstatterhandwerks – führte dann die dritte Generation den Betrieb weiter. 1988 eröffnete ihn Mathias Högerle als reines Bettenhaus neu. 2006 übernahm Evelyn Högerle-Hetzer den Betrieb.



Das große Plakat, das heute an der Fassade des Gebäudes prangt, lässt einen Blick in Richtung Zukunft zu. Neben Evelyn Högerle-Hetzer zeigt es ihren jetzigen Mann Andreas, der Architekt ist und ihren Sohn Felix, der als Schreiner ein weiterer Spezialist für Einrichtung ist. „Langfristig arbeiten wir darauf hin, dass beide in der Ferne einmal einsteigen werden“, verrät Evelyn Högerle-Hetzer, die im Moment mit ihrem fünfköpfigen Team den Laden schmeißt.

DIE EIGENMARKE

In den vergangenen fünf Jahren entwickelten sie gemeinsam die Eigenmarke mit dem Schriftzug „Oberstdorf“ vor der Silhouette der Berge auf Kissen, Bettwäsche und kuscheligen Decken. „Wir wollten das traditionelle, vertraute Karomuster mit modernem Anspruch verbinden“, erklärt sie die Intention.

Um andere Menschen hinsichtlich ihres Schlafzimmers zu beraten, braucht es Fingerspitzengefühl und Einfühlungsvermögen. Als qualifizierte Schlafberaterin besucht Evelyn Högerle-Hetzer ihre Kunden schließlich auch zu Hause in ihren intimsten Räumlichkeiten, schaut sich die Schlafsituationen an und schafft gemeinsam Lösungen. Dabei wird sie regelmäßig damit konfrontiert, dass bei vielen Menschen ab ca. 40 Jahren das Schlafen zum Thema wird, unter anderem wegen Problemen wie Nicht-Einschlafen, Nicht-Durchschlafen, Schnarchen, und mehr.

DAMIT DAS LIEGEN SCHON MAL STIMMT

Regelmäßig geht Evelyn Högerle-Hetzer mit Team solchen Themen durch Seminare auf den Grund und bildet sich weiter. Als Expertin weiß sie, was guten Schlaf ausmacht: „Zwei wichtige Dinge und die werden immer in einen Topf geschmissen, obwohl man sie trennen muss.“ Das eine ist das Liegen und das andere das Schlafen. „Für Letzteres ist unsere Psyche verantwortlich. Wir können in unserem Geschäft aber mit einem guten System dafür sorgen, dass das Liegen schon mal stimmt“, betont Evelyn Högerle-Hetzer, die auch Schlafberatungen gibt.

EXKLUSIVES FÜRS BAD IN DER ABTEILUNG WOHNEN

Wer bei Betten Högerle eintritt, der bekommt übrigens weit mehr als nur Matratzen. Eine ganze Abteilung dreht sich ums Bett und eine weitere widmet sich dem Wohnen. Evelyn Högerle-Hetzer führt uns beim Rundgang vorbei an einem Messsystem, das Maß von der Körperstatur nimmt, um es auf Lattenrost als Unterfederung zu übertragen. Sie reicht uns verschiedene Behälter, gefüllt mit Daunen oder Kamelhaar, Synthetik oder der sehr seltenen und hochpreisigen Eiderdaune. Was der Kunde als am gemütlichsten empfindet, kann er bei Evelyn Högerle-Hetzer direkt im Geschäft erfühlen. Und bekommt dabei eine Beratung, die sowohl tiefgründig, zum Teil psychologisch, aber auch unterhaltsam ist. Evelyn Högerle-Hetzer nennt dabei die Dinge beim Namen, spricht über Glücksgefühle und jene Gründe, warum man es sich im eigenen Zuhause so gemütlich wie möglich machen sollte. Dazu präsentiert sie Bettwäsche in gehobener Qualität und hat eben auch für den Rest der Wohnräume Geschmackvolles im Sortiment.



Vor allem fürs Bad findet sich eine Auswahl an Accessoires und Einrichtungsgegenständen. Besonders aufgefallen sind uns die Handtaschen aus Papier von einer italienischen Designermarke oder auch die Decken, aus überwiegend deutscher Schurwolle produziert. Ein paar der Firmen in ihrem Geschäft hat sie vor Ort besucht. So war sie beispielsweise schon zu Gast bei einem portugiesischem Handtuchhersteller, der mit exklusiver ägyptischer Baumwolle arbeitet.

Betten Högerle: Zu finden in der Nebelhornstraße 17, in Oberstdorf.