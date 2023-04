Wieder wurde heute Nacht ein Geldautomat in der Region gesprengt. Unbekannte haben in der VR-Bank in Berkheim bei Memmingen zugeschlagen. Die Täter flüchteten.

Mit einem Hubschrauber war die Polizei heute Nacht auf der Suche nach Geldautomaten-Sprengern in Berkheim beim Memmingen. Unbekannte hatten in der Nacht gegen 3.45 Uhr den Automaten der Volksbank gesprengt. Den entstandenen Schaden und ob Geld erbeutet wurde, konnte die Polizei am Freitagmorgen zunächst nicht mitteilen.

Die Täter sind weiter auf der Flucht, die Fahndung der Polizei läuft. Im betroffenen Gebäude befanden sich laut Polizei keine Wohnungen.

Serie von Geldautomaten-Sprengungen in und ums Allgäu

Berkheim im Landkreis Biberach liegt nahe der Autobahnauffahrt zur A7 zwischen Memmingen und Ulm. Die Nähe zu einer Autobahn lockt immer wieder Täter in der Region an. Allein in den vergangenen zwölf Monaten gab es im und um das Allgäu eine Serie von Geldautomaten-Sprengungen.

19. Januar 2023: In Erkheim im Unterallgäu wird gegen 2 Uhr nachts ein Geldautomat in der Sparkassen-Filiale gesprengt. Die Täter flüchten Richtung A96.

23. Dezember 2022: In Dietmannsried im Oberallgäu sprengen Unbekannte gegen 3 Uhr nachts einen Geldautomaten der Raiffeisenbank Allgäuer Land. Die Druckwelle ist so gewaltig, dass die Scheiben der Bank bis an die gegenüberliegenden Häuser fliegen. Die Täter sind auf der Flucht.

2. Dezember 2022: In Stetten im Unterallgäu wird gegen 2.45 Uhr ein Geldautomat der Genossenschaftsbank gesprengt. Die Täter flüchten mit einem schwarzen Auto auf die A96.

30. September 2022: In Sontheim im Unterallgäu wird gegen 2.30 Uhr ein Geldautomat der Sparkasse in die Luft gesprengt. Die Polizei geht von drei Tätern aus. Dem Trio gelingt die Flucht.

5. Juli 2022: In der Nacht haben Unbekannte einen der Sparkasse in Wolfertschwenden im Unterallgäu gesprengt. Nachbarn wurden gegen 3.20 Uhr aus dem Schlaf gerissen, kurz darauf hörten sie quietschende Reifen von mindestens einem wegfahrenden Auto. Wie viel Geld die unbekannten Täter erbeutetenn, ist nicht klar - noch auf der Straße und im Vorraum der Bank lagen 50-Euro-Scheine.

25. Mai 2022: Gegen 3 Uhr morgens sprengen Unbekannte den Geldautomaten der Raiffeisenbank in Woringen im Unterallgäu. Den Tätern gelingt die Flucht. Wie viel Geld sie dabei erbeuten, teilt die Polizei nicht mit. Der Sachschaden ist enorm.

Erst am Donnerstag hatte das Landeskriminalamt vermeldet, dass Ermittlern ein weiterer Schlag gegen eine Gruppe niederländischer Geldautomatensprenger gelungen sei, die in Deutschland mehrere Millionen Euro erbeutet hatten. Die Polizei hatte drei weitere Mitglieder festgenommen, die für mehrere Geldautomaten-Sprengungen, auch im Allgäu, verantwortlich sein sollen.