Der bundesweite Warnstreik der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) hat begonnen. Seit 22.00 Uhr am Mittwochabend stehen große Teile des Bahnverkehrs in Deutschland weitgehend still, wie ein Gewerkschaftssprecher auf Anfrage bestätigte.