Leonie Beck hat bei den Weltmeisterschaften in Japan ihre zweite Goldmedaille im Freiwasserschwimmen gewonnen. Die 26 Jahre alte Weltmeisterin über zehn Kilometer siegte am Dienstag in Fukuoka auch im Rennen über fünf Kilometer.

Leonie Beck hat bei den Weltmeisterschaften in Japan ihre zweite Goldmedaille im Freiwasserschwimmen gewonnen. Die 26 Jahre alte Weltmeisterin über zehn Kilometer siegte am Dienstag in Fukuoka auch im Rennen über fünf Kilometer.