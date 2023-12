Nia Künzer wird beim Deutschen Fußball-Bund Direktorin für den Frauenfußball. Die 43 Jahre alte Weltmeisterin von 2003 tritt das neu geschaffene Amt am 1. Januar an, teilte der DFB am Donnerstag mit.

