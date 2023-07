Die deutschen Fußballerinnen haben bei der WM in Australien und Neuseeland die erste Niederlage kassiert. Die DFB-Auswahl verlor am Sonntag in Sydney gegen Kolumbien mit 1:2 (0:0) und muss um den Einzug ins Achtelfinale zittern.

Die deutschen Fußballerinnen haben bei der WM in Australien und Neuseeland die erste Niederlage kassiert. Die DFB-Auswahl verlor am Sonntag in Sydney gegen Kolumbien mit 1:2 (0:0) und muss um den Einzug ins Achtelfinale zittern.