Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan kommt am nächsten Freitag (17. November) nach Deutschland. Er werde am Abend Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) im Berliner Kanzleramt und zuvor Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier treffen, teilte die stellvertretende Regierungssprecherin Christiane Hoffmann am Freitag in Berlin mit.

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan kommt am nächsten Freitag (17. November) nach Deutschland. Er werde am Abend Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) im Berliner Kanzleramt und zuvor Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier treffen, teilte die stellvertretende Regierungssprecherin Christiane Hoffmann am Freitag in Berlin mit.