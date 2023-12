Die deutsche Nationalmannschaft bestreitet das Eröffnungsspiel der Fußball-EM gegen Schottland. Das ergab die Auslosung am Samstag in Hamburg. Die Partie findet am 14. Juni 2024 in München statt.

