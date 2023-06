Die deutsche U21-Nationalmannschaft ist erstmals seit 2013 wieder in der EM-Vorrunde gescheitert und hat damit auch die Teilnahme an den Olympischen Spielen 2024 in Paris verpasst. Die Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes schied nach dem 0:2 (0:2) gegen England am Mittwoch im georgischen Batumi ohne Sieg in den drei Gruppenspielen aus.

