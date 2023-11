Die hessische CDU will als Siegerin der Landtagswahl mit der SPD Koalitionsverhandlungen führen. Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur am Freitag in Wiesbaden. Bislang haben seit etwa einem Jahrzehnt CDU und Grüne in Hessen zusammen regiert.

