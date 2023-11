Experten schlagen Alarm: Seit Anfang 2000 hat die Zahl von Syphilisfällen in Deutschland stark zugenommen. Da sexuell übertragbare Krankheiten keine oder nur schwache Symptome haben, wissen Betroffene oft nicht, dass sie infiziert sind. Welche sexuell übertragbaren Krankheiten gibt es? Und wie schützt man sich am besten?

Ein Kratzen im Hals, und schon bricht bei vielen Panik aus. Es wird Tee gekocht, Halstabletten besorgt, der Hausarzt kontaktiert. Doch wenn es um intime Beschwerden geht - ein Jucken oder Brennen unterhalb der Gürtellinie - herrscht oft unangenehmes Schweigen. Es scheint, als ob die leisen SOS-Signale unserer Intimzone in der Scham versickern, bevor sie rechtzeitig die Arztpraxis erreichen.

STIs: Arten, Übertragung und Symptome

Es gibt verschiedene Arten von sexuell übertragbaren Krankheiten. Wie schon der Name sagt, kann man sich vor allem über ungeschützten Geschlechtsverkehr anstecken, egal ob vaginal, oral oder anal. Bei STIs treten häufig Missverständnisse und Mythen auf. Dadurch schätzen viele Menschen ihr persönliches Risiko, eine STI zu bekommen, deutlich geringer ein, als es tatsächlich ist. Die Enttabuisierung von STIs und Bewusstseinsschaffung ist daher sehr wichtig. Deswegen hier eine Liste der am häufigsten vorkommenden STIs:

Chlamydien

Chlamydien werden durch das Bakterium Chlamydia trachomatis ausgelöst. Wegen der schwachen oder nicht vorhandenen Symptome merken viele Menschen oft nicht, ob sie Chlamydien haben und geben so unwissentlich die Krankheit weiter.

Symptome

Der Webseite liebesleben.de zufolge sollte man sich allerdings testen lassen, wenn man folgende Symptome bemerkt:

Ungewöhnlicher Ausfluss aus Penis, Scheide oder dem Po, auch Zwischenblutungen können ein Symptom sein

Schmerzen und Juckreiz im Intimbereich

Brennen oder Schmerzen beim Pinkeln

Schmerzen beim Sex

Ansteckung und Behandlung

Chlamydien befinden sich in erster Linie auf den Schleimhäuten von Penis, Scheide oder Po. Daher ist eine Ansteckung nur möglich, wenn es zum Kontakt zwischen infizierten und nichtinfizierten Schleimhäuten kommt. Unbehandelt können Chlamydien im schlimmsten Fall zu Unfruchtbarkeit führen. Eine Infektion kann durch Tests nachgewiesen werden. Ist der Test positiv ist das allerdings kein Grund zur Sorge. Chlamydien können leicht mit Antibiotika bekämpft werden.

Syphilis

Wie Chlamydien wird auch Syphilis durch Bakterien ausgelöst. In Deutschland und Westeuropa sind laut liebesleben.de vor allem homo- und bisexuelle Männer von der Krankheit betroffen. Die Krankheit kann sich lange hinziehen und verläuft in drei Stufen, zwischen denen oft mehrere Jahre liegen können. Daher sollte man sich rechtzeitig testen lassen, wenn man Symptome bemerkt.

Erste Stufe der Infektion: Die Krankheit äußert sich zuerst durch ein hartes, schmerzloses Knötchen, das sich am Penis, den Schamlippen, dem Anus oder am Mund bilden kann.

Zweite Stufe der Infektion: In der zweiten Stufe zeigt sich die Syphilis mit verschiedenen Symptomen. Neben Fieber, Kopf-, Muskel- und Gelenkschmerzen, sowie geschwollenen Lymphknoten können noch folgende Symptome hinzukommen:

Nicht juckender und zunächst trockener Hautausschlag am Oberkörper, an den Handflächen und Fußsohlen. Später kommt ein nässender Hautausschlag auf, der zunächst verheilt und dann wieder ausbricht.

Appetitlosigkeit und Gewichtsverlust

Entzündung unterschiedlicher Organe

Dritte Stufe der Infektion: Etwa drei bis fünf Jahre nach der Infektion hat sich der Erreger im ganzen Körper ausgebreitet. In dem Stadium der Krankheit treten am ganzen Körper gummiartig verhärtete Knoten auf.

Das tückische an der Syphilis ist, dass auch trotz abklingender Symptome die Krankheit nach wie vor im Körper ist. Unbehandelt kann sie die inneren Organe, das Herz-Kreislauf-System oder das Gehirn lebensgefährlich schädigen. Man kann sich vor allem über eine Kontakt- oder Schmierinfektion anstecken. Also durch ungeschützten Sex oder beim Berühren von nässenden Hautausschlägen. Ein Nachweis der Krankheit erfolgt über einen Bluttest. Wird die Syphilis früh genug erkannt, ist sie mit einer Antibiotika-Kur gut behandelbar. Bereits entstandene Schäden an Organen können allerdings nicht mehr geheilt werden. In der Zeit der Behandlung sollte auf Sex verzichtet werden, da man sich leicht mit Syphilis infizieren kann.

Aktuell steigen in Deutschland die Zahlen der Syphilis-Fälle. "Insgesamt kann man sagen, dass Syphilis seit dem Jahr 2000 zunimmt. Damals waren es noch 800 Fälle, heute sind es über 8.000", so Norbert Brockmeyer, Präsident der deutschen STI-Gesellschaft gegenüber der dpa.

Gonorrhö

Gonorrhö, auch als "Tripper" bekannt, ist sie die weltweit am häufigsten vorkommende STI und wird durch Bakterien hervorgerufen. In Europa sind vor allem junge Menschen von der Krankheit betroffen. Bei Frauen löst die Krankheit nur leichte oder gar keine Beschwerden aus. Männer leiden dagegen häufig unter Beschwerden.

Symptome

Folgende Symptome können auf eine Gonorrhö-Infektion hindeuten:

Ungewöhnlicher Ausfluss

Brennen oder Schmerzen beim Pinkeln

Juckreiz an Scheide, Penis oder Po

Schmerzen beim Vaginal- oder Analsex

Halsschmerzen nach Oralsex

Ansteckung und Behandlung

Da Frauen, wie bereits erwähnt, nur unter leichten oder gar keinen Beschwerde leiden, geben sie häufig unwissentlich die Krankheit weiter. Man kann sich anstecken, indem man mit infizierten Schleimhäuten in Kontakt kommt. Unbehandelt kann die Gonorrhö Entzündungen hervorrufen, die zur Unfruchtbarkeit führen können. Wie auch bei der Syphilis ist Gonorrhö mit Antibiotika gut behandelbar. Bis zur Heilung sollte auf Sex verzichtet werden.

Herpes

Herpes ist eine weit verbreitete und sehr bekannte sexuell übertragbare Krankheit. Man unterscheidet zwischen Genital- und Lippenherpes. Die Krankheit wird durch Herpes-Viren (Herpes-simplex) ausgelöst.

Symptome

Während eines akuten Herpes-Schubs treten diese typischen Beschwerden auf:

brennende, juckende und schmerzende Bläschen mit wässrigem Inhalt

Fieber, Muskel- und Kopfschmerzen

Besonders während eines Schubs können die Herpes-Viren übertragen werden. Dabei spielt es keine Rolle, wo sich die Herpes-Bläschen bilden. Lippen-Herpes kann auch auf Scheide, Penis oder Po übertragen werden. Genauso wie Genital-Herpes auf die Lippen übertragbar ist. Neben der Übertragung durch ungeschützten Sex kann man sich auch durch Küssen mit dem Virus anstecken.

Einmal angesteckt, bleibt der Herpes-Virus im Körper und kann immer wieder ausbrechen. Salben oder virushemmende Medikamente können das Abheilen der Bläschen allerdings beschleunigen und Schmerzen lindern. Bis die Bläschen abgeheilt sind, sollte auf Sex verzichtet werden, da die Herpes-Viren vor allem durch sexuellen Kontakt leicht übertragbar sind.

Krätze

Die Krätze, auch "Skabies" genannt, wird durch Krätzmilben ausgelöst. Bei den Parasiten handelt es sich um winzige Spinnentiere, die in den oberen Hautschichten von Menschen Gänge graben und dort ihre Eier ablegen. Die Parasiten fühlen sich vor allem in warmen Körperregionen wohl. Also in den Fingerzwischenräumen, im Ellenbogen- und Kniebereich, an den Brustwarzen, sowie im Leisten- und Intimbereich.

Symptome

Folgende Anzeichen können auf einen Befall von Krätzmilben hindeuten:

starker Juckreiz in der Nacht

aufgekratzte Hautstellen

juckende Knötchen und Pusteln

graue und schuppige Hautentzündungen

Ansteckung und Behandlung

Krätzmilben werden vor allem durch engen Körperkontakt übertragen, also auch beim Sex. wie bei anderen Milbenarten können die Parasiten aber auch indirekt verbreitet werden, etwa durch gemeinsam benutzte Bettwäsche, Handtücher oder Kleidung. Einen sicheren Schutz gibt es also nicht, abgesehen von einer sorgfältigen, aber nicht übertriebenen Hygiene. So sollte laut liebesleben.de die Bettwäsche täglich gewechselt und bei mindesten 60 Grad gewaschen werden. Die Krätze hat in der Regel zwar keine schwerwiegenden gesundheitlichen Folgen, allerdings kann der Juckreiz sehr unangenehm werden. Durch Lotionen und Cremes, die man auf dem ganzen Körper aufträgt und mehrere Stunden einwirken lässt, kann man die Milben abtöten.

HPV und Feigwarzen

Von Humanen Papillomviren, (HPV) gibt es über 200 verschiedene Typen. Einige können Feigwarzen auslösen. Andere können jedoch Zelländerungen im Körper hervorrufen und so das Krebsrisiko erhöhen.

Symptome

HPV verläuft meist beschwerdefrei, daher wissen viele Menschen nicht, dass sie sich mit dem Virus angesteckt haben. Bei den Niedrig-Risiko-Typen des Virus können Feigwarzen, die auch als Genitalwarzen bekannt sind, auftreten. Dabei handelt es sich um stecknadelkopfgroße, flache Knötchen, die schwer zu erkennen sind. Feigwarzen treten einzeln oder in kleinen Gruppen meist an der Scheide, dem Penis, oder dem Anus auf. Die Warzen sind harmlos, allerding auch sehr ansteckend, störend und schmerzhaft beim Sex.

Ansteckung und Behandlung

Beim Sex kann man sich schon beim Kontakt mit kleinen Mengen virushaltigen Körperflüssigkeiten oder winzigen Hautschüppchen mit HPV infizieren. Vor allem wenn sie auf Verletzungen oder auf Schleimhäute treffen. Diese Infektionen heilen jedoch oft sehr schnell und führen nicht zwangsläufig zu Feigwarzen oder Krebs. Bei einer Infektion mit Hochrisiko-Typen können sich allerdings Vorstufen von Krebs entwickeln. Bei Frauen kann das Virus im schlimmsten Fall Gebärmutterhalskrebs auslösen. Es können allerdings auch Krebserkrankungen am Penis und an den Schamlippen, sowie im Mund- und Rachenbereich auftreten. Zum Schutz vor HPV gibt es jedoch eine Impfung, die gegen bestimmte Virustypen schützt.

Behandlung von Feigwarzen

Feigwarzen können mit verschiedenen Methoden behandelt werden. So reicht es die Warzen mehrere Wochen mit speziellen Lösungen, Zäpfchen oder Cremes zu behandeln. Es kann auch vorkommen, dass Ärzte die Behandlung durchführen. Die Warzen werden dann durch Vereisung, durch Laser oder Operationen entfernt. Da Feigwarzen immer wieder auftreten können, werden regelmäßige Kontrolluntersuchungen empfohlen.

Filzläuse

Filzläuse, auch Schamläuse genannt, vor allem in der Schambehaarung ein. Die kleinen Insekten sind aber auch in Achsel- und Brusthaaren zu finden. Wie bei den Kopfläusen legen sie dort ihre Eier ab und saugen Blut.

Symptome

Folgende Anzeichen könnten auf einen Befall von Filzläusen hindeuten:

Juckreiz, Rötungen und Entzündungen der Haut

bräunliche Flecken in der Unterhose, diese "Rostflecken" stammen von Ausscheidungen der Läuse

kleine blaue Flecken rund um die Bissstelle

Ansteckung und Behandlung

Wie bei der Krätze kann man die Läuse durch engen Körperkontakt, meist beim Sex übertragen. Doch auch über gemeinsam genutzte Bettwäsche, Handtücher und Kleidung können die Insekten verbreitet werden. Einen zuverlässigen Schutz gegen eine Übertragung gibt es nicht, allerdings kann es helfen die Schamhaare abzurasieren, so wird es für die Läuse schwieriger, sich einzunisten. Mit speziellen Shampoos oder Cremes kann man die Filzläuse zudem leicht loswerden.

Trichomonaden

Trichomonaden sind einzellige Parasiten, die weltweit sehr häufig vorkommen. Sowohl Männer als auch Frauen können sich anstecken. Allerdings sind die Symptome oft so schwach, dass man eine Infektion oft nicht bemerkt.

Symptome

Bei folgenden Symptomen sollte man sich auf Trichomonaden testen lassen. Auch wenn die Symptome abklingen, ist ein Test nötig, denn eine Trichomonaden-Infektion kann immer noch im Körper sein.

Ungewöhnlich stark riechender Ausfluss aus der Scheide, dem Penis und Po

Juckreiz und Brennen beim Pinkeln

Schmerzen beim Sex

Ansteckung und Behandlung

Trichomonaden werden durch Kontakt- und Schmierinfektion übertragen. Unbehandelt können die Parasiten Entzündungen auslösen, die im schlimmsten Fall zur Unfruchtbarkeit bei Männern und Frauen führen können. Früh erkannt ist eine Trichomonaden-Infektion mit Tabletten oder Scheidenzäpfchen leicht behandelbar.

Hepatitis A, B und C

Hepatitis ist eine durch Viren verursachte Leberentzündung. Unterschieden wird zwischen den Typen A, B und C, die sich durch verschiedene Krankheitsverläufe auszeichnen.

Symptome

Die drei Hepatitis-Varianten können sich mit gleichen Symptomen äußern:

Abgeschlagenheit

Appetitlosigkeit

Kopf- und Gliederschmerzen

Übelkeit, Erbrechen, Bauchschmerzen

leichtes Fieber

Abneigung gegen Fett und Alkohol (meist bei Hepatitis A)

In den manchen Fällen kann eine Hepatitis-Infektion eine Gelbsucht auslösen.

Ansteckung und Behandlung

Hepatitis A wird meist durch verunreinigtes Trinkwasser oder Lebensmittel übertragen. In Deutschland sind allerdings etwa die Hälfte der Hepatitis-A-Infektionen auf sexuelle Kontakte zurückzuführen. Da die Hepatits A meist selbst ausheilt, muss sie nicht mit Medikamenten behandelt werden. Wichtig sind für Betroffene Ruhe, Schonung, sowie der Verzicht auf fettreiche Nahrung, Alkohol und leberbelastenden Medikamenten.

Hepatitis B kann durch den Kontakt mit infektiösen Körperflüssigkeiten übertragen werden und heilt wie A von in der Regel von alleine aus. Man kanns sich sogar dagegen impfen lassen. Wenn man die Infektion überstanden hat, hat man eine lebenslange Immunität gegen diese Form der Hepatitis. In fünf bis zehn Prozent der Fälle kann es vorkommen, dass Hepatitis B nicht von alleine ausheilt. Sie wird dann chronisch, verursacht jedoch keine Beschwerden. Da die Viren allerdings die Leber stark schädigen, kann man später an schweren Folgeerkrankungen wie Leberzirrhose oder Leberkrebs leiden. Das geschieht vor allem bei immungeschwächten Menschen, die sich mit dieser Form der Hepatitis anstecken. Bei chronischen Verläufen wird eine Hepatitis B-Infektion mit Medikamenten bekämpft.

Etwa drei Viertel aller Hepatitis C-Fälle nehmen unbehandelt einen chronischen Verlauf. Die C-Variante des Virus wird meist durch Kontakt mit Blut übertragen. Die Krankheit ist beispielsweise bei Drogenabhängigen, die unsaubere Spritzen benutzen, verbreitet. Doch auch beim Sex kann man sich anstecken. Wie bei der Hepatitis B kann ein chronischer Verlauf später zu Leberzirrhose und Krebs führen. Eine Infektion ist allerdings mit Medikamenten gut heilbar. Nach der Heilung kann man sich jedoch wieder mit Hepatitis anstecken.

Check-up 35

Weil die Symptome von Hepatitis B und C schwach ausgeprägt sind, ist das Risiko hoch das Virus zu übertragen, auch wenn man nicht weiß dass man es in sich trägt. Seit Oktober 2021 können sich Menschen über 35 deswegen beim sogenannten "Check-up 35", einmalig auf Hepatitis B und C testen lassen. Dadurch sollen schleichende Infektionen schneller erkannt und frühzeitig behandelt werden.

HIV und Aids

HIV (Human Immunodeficiency Virus) ist ein menschliches Immunschwäche-Virus, das die Abwehrkräfte des Körpers angreift. Unbehandelt kann der Körper Krankheitserreger irgendwann nicht mehr abwehren. In dem Stadium nehmen dann sogar harmlose Erkrankungen einen schweren Verlauf. Diesen Zustand nennt man dann AIDS (Acquired Immunodeficiency Syndrome). Bis zu dieser Phase der Infektion können mitunter Jahre vergehen, ohne das die infizierte Person irgendetwas von dem Virus merkt.

Symptome

Einige Tage bis mehrere Wochen nach der Ansteckung kann eine HIV-Infektion sich mit folgenden Symptomen äußern:

Fieber

grippeähnliche Symptome, wie Muskel- und Gliederschmerzen, oder ein allgemeines Krankheitsgefühl

Durch Fieber ausgelöste, fleckige Rötung am Körper

Durchfall

Lymphknotenschwellungen an mehreren Körperstellen

Wer diese Symptome an sich bemerkt, sollte jedoch nicht in Panik geraten. Diese Anzeichen können auch auf andere Erkrankungen hindeuten. Diese Symptome treten auch nicht bei jeder Infektion auf, daher wissen die meisten HIV-Infizierten nicht, dass sie sich angesteckt haben.

Ansteckung und Behandlung

Es ist in der Regel eher schwer sich mit HIV anzustecken. Eine Übertragung ist nur möglich, wenn ein Mensch das HI-Virus in sich trägt und eine ausreichende Menge von Viren in den Körper eines anderen Menschen gelangt. Im Körper muss der Virus dann noch von bestimmten Zellen des Körpers aufgenommen werden. Außerdem erfolgt eine Ansteckung nur, wenn infektiöse Körperflüssigkeiten mit offenen Wunden oder Schleimhäuten in Berührung kommen.

Um eine HIV-Infektion zu verhindern kann man mit der sogenannten Prä-Expositions-Prophylaxe (PrEP) mit Medikamenten vorbeugen. Diese Methode kann in bestimmten Situationen vor dem HI-Virus schützen, ist allerdings keine Alternative zu Safer Sex. Eine Infektion mit HIV ist immer noch unheilbar. Dank dem Einsatz effektiver Medikamente ist eine Infektion aber kein Todesurteil mehr. Heute gilt eine erfolgreich behandelte Infektion des HI-Virus als chronische Krankheit. Menschen mit HIV müssen lebenslang Medikamente einnehmen, haben aber so eine weitgehend normale Lebenserwartung

Wie schützt man sich am besten vor sexuell übertragbaren Krankheiten?

Selbst wenn bei manchen STIs Medikamente und Impfungen vor einer Ansteckung schützen, ist das kein Freibrief für ungeschützten Sex. Bei der Prävention sind unterschiedliche Strategien gefragt. Einen weitreichenden Schutz vor STIs bieten nach wie vor Kondome. So sollten beim Sex Kondome auch dann eingesetzt werden, wenn der Penis nur kurz in die Scheide eindringt. Auch im Zusammenhang mit Sexspielzeug sollte immer ein Kondom verwendet werden, vor allem wenn zwischen Vagina und Po gewechselt wird.

Beim Oral-Sex können sogenannte "Dental Dams" vor einer Übertragung von sexuell übertragbaren Krankheiten schützen. Dental Dams sind hauchdünne, 15 cm breite und bis zu 25 cm lange Tücher, die beispielsweise während der Stimulation auf die Scheide gelegt werden. So kann man verhindern, Scheidenflüssigkeit oder Menstruationsblut aufzunehmen.