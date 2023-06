Für viele Menschen gehört ein ausgiebiges Bad in der Sonne zum Sommer einfach dazu. Doch die Sonne kann auch gefährlich werden. Wer sich zu lange den Sonnenstrahlen aussetzt, wird statt knackig braun krebsrot. Hier sind ein paar einfache Hausmittel und Tipps, die gegen Sonnenbrand helfen.

Ab in den Schatten!

Zunächst ganz wichtig: Raus aus der Sonne. Wenn sich die Haut rot verfärbt, heiß ist und schmerzt am besten sofort ein schattiges Plätzchen aufsuchen. Auch nach dem Sonnenbrand die verbrannte Stelle bis zu Heilung vor der Sonne schützen, zum Beispiel mit leichter Kleidung.

Viel Trinken

Bei einem Sonnenbrand sollte man grundsätzlich viel Trinken. Der Körper versucht durch erhöhte Schweißproduktion die Hitze auszugleichen, die er durch den Sonnenbrand verspürt. Um eine Austrocknung zu verhindern, sollte man viel Wasser oder Saftschorlen trinken.

Joghurt- und Quarkwickel

Ein absoluter Klassiker unter den Hausmitteln sind Joghurt- und Quarkwickel. Die Milchprodukte kühlen und spenden Feuchtigkeit. Außerdem lindern sie die Schmerzen, die bei Sonnenbrand auftreten können. Am effektivsten sind die Wickel, wenn sie direkt auf die sonnenverbrannte Haut aufgetragen werden. Einfach etwas von dem Joghurt oder Quark auf ein sauberes Tuch geben und auf die Haut legen. Die Milchprodukte sollten allerdings niemals mit offenen Wunden in Kontakt kommen. Da durch die Bakterien Entzündungen entstehen können.

Wundermittel Aloe Vera

Aloe Vera ist in After-Sun-Lotionen sehr oft vertreten. Doch auch die Pflanze selbst kann direkt auf die Haut aufgetragen werden. Der Pflanzensaft gilt als entzündungshemmend und eignet sich daher besonders gut für die Behandlung von Sonnenbränden. Das in der Pflanze enthaltene Gel spendet nicht nur Feuchtigkeit, sondern stärkt auch die Haut mit Vitaminen und Mineralien. Dazu beruhigt es die Haut und unterstützt den Heilungsprozess. Für eine bestmögliche Kühlung stellt man das entnommene Gel am besten für eine Stunde in den Kühlschrank.

Grüner Tee

Was auch gegen Sonnenbrand hilft ist grüner Tee. Einfach ein Tuch mit dem abgekühlten Tee tränken und etwa 20 Minuten auf die betroffene Stelle legen. Grüner Tee enthält beruhigende Stoffe, die den Zellschäden bei Sonnenbrand vermindern können.

Kartoffelmaske

Kaum zu glauben aber wahr: Kartoffeln helfen gegen Sonnenbrand. Durch die Stärke in den Kartoffeln kann der Sonnenbrand abklingen. Einfach Kartoffeln in Scheiben schneiden und auf die sonnenverbrannte Haut legen. Das kühlt und beruhigt. Wenn der kühlende Effekt nachlässt, können die Scheiben entfernt werden. Bei einem frischen und schmerzhaften Sonnenbrand sollte die Kartoffel geschält und püriert werden. Die cremige Masse dann auf die Haut auftragen. Nach 30 Minuten wird der Brei dann gründlich abgewaschen.

Was passiert bei Sonnenbrand mit der Haut?

Verantwortlich für einen Sonnenbrand sind die UV-B-Strahlen der Sonne. Sie sind kurzwelliger als UV-A-Strahlen und damit energiereicher. Dabei können die Strahlen die DNS der Hautzelle schädigen, was im schlimmsten Fall zu Hautkrebs führen kann. Normalerweise schützt sich die Haut mit der Bildung von Melanin vor den schädlichen UV-Strahlen. Wenn sie allerdings zu viel Sonne abbekommt verfärbt sie sich rot und beginnt zu brennen. Weitere Symptome eines Sonnenbrandes sind Spannungsgefühl, Juckreiz und Hitzegefühl an den betroffenen Stellen. Bei besonders schweren Sonnenbränden können sich auf der Haut auch Blasen bilden. Wenn noch Symptome wie Kopfschmerzen, Schwindel und Fieber dazu kommen, sollte man am besten den Arzt aufsuchen.