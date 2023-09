Mit dieser Kollaboration haben wohl wenige gerechnet. Rapperin Shirin David hat in einem Podcast verraten, dass sie gerne mit Helene Fischer einen gemeinsamen Song aufnehmen würde. Rapperin und Schlager-Queen - Kann das gut gehen?

Im Podcast "DirTea Talk" mit Rapper Shindy hat die 28-Jährige Medienberichten zufolge ihr Wunsch-Duett mit der Zusammenarbeit zwischen Rihanna und Shakira verglichen. Die Popstars hatten im Jahr 2014 den gemeinsamen Song "Can’t Remember to Forget You" aufgenommen und ein Musikvideo dazu veröffentlicht.

David will Helene Fischer zum "Baddie" machen

So etwas ähnliches schwebt auch Shirin David vor. "Ich möchte mit Helene ein Feature machen, in einem Musikvideo wie Shakira und Rihanna, und Helene richtig zur ‚Baddie‘ machen", so die Rapperin laut Medienberichten im Podcast. Bisher gibt es dieses Duett nur in der Theorie. Gefragt hat Shirin David Helene Fischer laut eigener Aussage noch nicht. Die 28-Jährige fürchtet, dass die Schlager-Queen Nein sagen würde. David verriet im Podcast, dass sie Helene Fischer bewundere. "Ihre Looks sind legendär".

Rap-Superstar und "The Voice"-Coach

Keine Frage, Eine Kollaboration zwischen Schlager und Hip-Hop wäre durchaus ungewöhnlich. Bei so erfolgreichen Künstlerinnen allerdings auch sehenswert. Shirin David gilt mit ihren provokanten Texten als eine der erfolgreichsten Rapperinnen Deutschlands. Die 28-Jährige, die eine ausgebildete Opernsängerin ist, hält mit fünf Singles auf Platz eins in Deutschland einen Chart-Rekord. In der diesjährigen Staffel von "The Voice of Germany" ist David als Coach dabei.

Erfolgreiche Schlager-Queen

Auch Helene Fischer ist in den Charts sehr erfolgreich. Das Album "Best of Helene Fischer" hielt sich seit 2010 sensationelle 357 Wochen in den Charts. Mit mehr als 18 Millionen verkauften Tonträgern zählt sie zu den erfolgreichsten Sängerinnen in Deutschland. Die 39-Jährige tourt derzeit mit ihrem Bühnenprogramm "Rausch" durch Deutschland. Begleitet wird sie dabei von der Unterallgäuer Rock-Gitarristin Yasi Hofer. Im Juni verletzte sich die Sängerin in Hannover bei einem Trapezunfall, mittlerweile steht sie aber wieder auf der Bühne. Fischer ist seit 2021 mit dem Akrobaten Thomas Seitel verheiratet, mit dem sie eine gemeinsame Tochter hat.