US-Präsident Joe Biden will bei der Wahl im kommenden Jahr für eine weitere Amtszeit antreten. Das kündigte der Demokrat am Dienstag auf Twitter an.

US-Präsident Joe Biden will bei der Wahl im kommenden Jahr für eine weitere Amtszeit antreten. Das kündigte der Demokrat am Dienstag auf Twitter an.

Amtsantritt in turbulenten Zeiten

Seit dem 20. Januar 2021 ist Biden der 46. Präsident der USA. Er hatte den damaligen Präsidenten Donald Trump in der Wahl mit 51,3 Prozent der Stimmen besiegt. Trump und seine Anhänger sehen diese Wahl aber weiterhin als gestohlen an. Biden trat sein Amt in turbulenten Zeiten an, vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie und der Erstürmung des US-Capitols durch Trump-Anhänger.