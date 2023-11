Sie war zuletzt nicht gut auf ihn zu sprechen. Ein Lügner "ohne Prinzipien" sei ihr Bruder Donald Trump. Nun ist die älteste Schwester des US-Ex-Präsidenten gestorben.

Die älteste Schwester des ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump ist tot. Die ehemalige Bundesrichterin Maryanne Trump Barry sei am frühen Montagmorgen in ihrem Apartment im New Yorker Stadtteil Manhattan entdeckt worden, berichteten mehrere US-Medien übereinstimmend. Der TV-Sender ABC berichtete, dass Rettungskräfte wegen eines Herzinfarktes gerufen worden seien.



Barry war bis 2019 Richterin an einem Berufungsgericht im US-Bundesstaat New Jersey. Zunächst berufen hatte sie der ehemalige US-Präsident Ronald Reagan 1983 für ein Bezirksgericht, 1999 wurde sie dann nach einer Entscheidung von Präsident Bill Clinton Berufungsrichterin. Barry trat schließlich im Zuge von Untersuchungen wegen möglichen Steuerbetrugs durch ihren Vater und Geschwister zurück.

Donald Trump war ab 2017 für vier Jahre US-Präsident und will im kommenden Jahr für eine weitere Amtszeit gewählt werden. Der 77-Jährige äußerte sich zunächst nicht zu dem Tod seiner Schwester. Barry hatte sich in 2020 veröffentlichten Aufnahmen kritisch über ihn geäußert und als Lügner "ohne Prinzipien" bezeichnete. Der Ex-Präsident hielt sich mit Aussagen über sie zurück.