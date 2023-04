Der Polit-Talk mit Anne Will läuft am Sonntag im Ersten. Heute aber nicht. Darum gibt es keine Sendung am 2.4.23 - was stattdessen gezeigt wird.

Anne Will talkt einmal in der Woche im Ersten. Woche für Woche nach dem Tatort oder dem Polizeiruf. Heute nicht. Es gibt keine Sendung "Anne Will" am 2.4.23 im Ersten. Das hat diesen Grund.

Es liegt ganz einfach an der Programmplanung. Der Norddeutsche Rundfunk bestellt bei der Produktionsfirma eine bestimmte Anzahl an Sendungen pro Jahr. "Diese Sendetermine werden vorab festgelegt", teilte der NDR mit. Und für den Sonntag vor Ostern wurde nichts geplant - deshalb müssen Zuschauerinnen und Zuschauern auf einen meinungs- und diskussionsstarken Sonntagabend mit Anne Will in der ARD verzichten.

Anne Will: Keine Gäste und kein Thema heute

Nach dem Tatort "Donuts" mit dem Bremer Ermittler-Team Liv Moormann und Linda Selb läuft stattdessen ab 21.45 Uhr der Krimi „Brokenwood – Mord in Neuseeland“. Mit „Der dunkle Engel“ endet die fünfte Staffel.Die Rache an dem einstigen Direktor einer Nervenheilanstalt stellt das eingespielte Ermittlerteam dabei vor eine ungewöhnliche Aufgabe.

Porträt: Das ist Moderatorin Anne Will

Anne Will, am 18. März 1966 geboren, studierte Berlin Geschichte, Politologie und Anglistik, und volontierte dann beim Sender Freies Berlin. 1999 moderierte sie als erste Frau die ARD-Sportschau. Von April 2001 bis Juni 2007 moderierte Anne Will die Tagesthemen; zunächst im Wechsel mit Ulrich Wickert, später mit Tom Buhrow.

Ihre Talksendung gibt es schon lange im Ersten, zunächst vier Jahre sonntags, dann 2011 am Mittwochabend, ab 2016 wieder am alten Sendeplatz am Sonntagabend. 2002 bekam Anne Will die Goldene Kamera verliehen, 2006 den Deutschen Fernsehpreis für die "Beste Moderation Information", im Oktober 2007 den Hanns-Joachim-Friedrichs-Preis "für ihre unabhängige Haltung und ihre unaufgeregte, aber stets kompetente Präsentation der Ereignisse des Tages". Im Januar 2023 kündigte Anne Will an, mit dem beliebten TV-Format Ende des Jahres aufzuhören.

Anne Will ist neben Markus Lanz, Maybrit Illner und Sandra Maischberger eine der bekanntesten Talkshows Deutschlands.