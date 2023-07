Feuerwehrleute haben am Samstag acht kleinen Gänseküken das Leben gerettet. Die Tiere waren in einem Regenrohr gefangen.

Laut einem Bericht der Deutschen Presse-Agentur (dpa) hatte die Gänsemutter ihr Nest auf dem Dach der früheren Bischofsresidenz Schloss Johannisburg im fränkischen Aschaffenburg gebaut. Die jungen Küken hatten nun ihr Nest - das in einer Höhe von rund 22 Meter lag - verlassen und waren in das Regenrohr gerutscht.

Feuerwehr rückt an und retten acht Gänseküken in Aschaffenburg

Eine Mitarbeiterin des Schlosses habe die in Not geratenen Küken entdeckt und die Feuerwehr verständigt, so die dpa weiter. Die Retter konnten die acht Gänsegeschwister per Hand aus dem Regenrohr holen und zunächst in einem Karton sammeln. Die aufgeregte Gänsemutter hätte den Rettungseinsatz von einem Turm aus beobachtet und die später ausgesetzten Kücken im Schlosspark wieder angenommen, heißt es in dem Bericht. Im Anschluss seien die Tiere gesund und munter davongewatschelt.