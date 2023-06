Der Tatort heute kommt aus Stuttgart. "Die Nacht der Kommissare" heißt der Film, der eher Komödie als Krimi ist. Trotzdem lohnt sich das Einschalten. Hier Vorschau, Kritiken und Schnellcheck.

Heute letzter Tatort vor der Sommerpause 2023: "Die Nacht der Kommissare" heißt er, und die Stuttgarter Ermittler Sebastian Bootz und Thorsten Lannert bekommen es darin auf eher ungewöhnliche Art und Weise mit der Drogenszene zu tun. Das wird kurios und unterhaltsam zugleich. Hier Handlung, Kritik und alle Infos zum neuen Tatort aus Stuttgart.

Tatort heute aus Stuttgart: Das ist die Handlung von "Die Nacht der Kommissare"

Die gesamte Tatort-Handlung heute spielt nur in einer Nacht. Endlich gibt es für die Stuttgarter Kommissare einen Fortschritt in ihrem aktuellen Fall mutmaßlichen Drogenhandels mit Todesfolge. Das jedenfalls scheint die Nachricht zu bedeuten, die Kommissar Sebastian Bootz (Felix Klare) von seinem Kollegen Thorsten Lannert (Richy Müller) erhält. Das Dumme ist nur: Als Bootz den Kollegen findet, ist der komplett im Drogenrausch. Offensichtlich hat ihm jemand eine halluzinogene Substanz eingeflößt, die weder seiner Konzentration noch seiner Erinnerung förderlich ist.

Übrig ist neben Heiterkeit nur die vage Erinnerung an einen wichtigen Deal in derselben Nacht. Bootz hat seine liebe Not, die spärlichen Hinweise zusammenzusetzen und die Verdächtigen aufzuspüren. Zumal der Betreuungsaufwand für den eifrigen, aber nicht sehr zielorientierten Lannert hoch ist und das außergewöhnliche Gefahrenpotential nicht außer Acht gelassen werden darf.

Kritik zum Tatort heute: Lohnt sich das Einschalten bei "Die Nacht der Kommissare"?

Der neue Tatort ist ungewöhnlich. Entsprechend sind die Kritiken. "Wer die Fälle aus Münster mag und offen ist für "Tatort"-Experimente, der oder die ist hier sicherlich an der richtigen Adresse für einen gelungenen Sonntagabend vor dem Fernseher", schreibt etwa t-online. "Die Nacht der Kommissare" ist einer von diesen experimentellen "Tatorten", wie man sie von den Murot-Fällen aus Hessen kennt. Nicht ganz Komödie und nicht ganz surreal, aber nahe dran", kommentiert die NZZ. "Ein origineller Krimi mit vielen Wendungen und schrägen Charakteren. Man braucht sich nicht mehr alles im Klein-Klein zu merken, denn die Geschichte holt uns Zuschauer immer wieder ganz locker, spannend und sympathisch rein", meint SWR3. Und der Stern schreibt, dieser neue Tatort aus Stuttgart sei "ein originell gestricktes Verwirrspiel, das nicht nur die Kommissare, sondern auch die Zuschauerinnen und Zuschauer bis zum bizarren Schlusspunkt immer wieder in die falsche Richtung schickt."

Darsteller: Das sind die Schauspieler heute im Stuttgarter Tatort "Die Nacht der Kommissare"

Thorsten Lannert: Richy Müller

Sebastian Bootz: Felix Klare

Dr. Daniel Vogt: Jürgen Hartmann

Beate Bechtle: Therese Hämer

Dieter Bechtle: Klaus Zmorek

Arthur Bechtle: Valentin Erb

Jan Hanika: Frederic Linkemann

Jessy Schwanitz: Rilana Nitsch

Herr Zhou: Poki Wong

Boris Kellermann: Thomas Gräßle

Kommissar Stolle: Bernd Gnann

Tatort aus Stuttgart heute als Wiederholung und in der Mediathek sehen

Der Tatort wird zeitgleich zur TV-Ausstrahlung heute am Sonntag, 18. Juni, um 20.15 Uhr im Ersten in der ARD-Mediathek als kostenloser Stream gezeigt. Weitere TV-Wiederholungen gibt es am

So., 18.06.23, um 21:45 Uhr in ONE

Mo., 19.06.23, um 4:00 Uhr in ONE

Di., 20.06.23, um 00:30 Uhr in Das Erste

Wann kam zuletzt ein Tatort aus Stuttgart?

Der Mörder in mir", hieß zuletzt der Tatort aus Stuttgart, er wurde am 18. September 2022 gezeigt. In der Mediathek ist er nicht mehr zu sehen.