Letzter Tatort mit Heike Makatsch: "Aus dem Dunkel" heißt der Tatort heute aus Mainz. Lohnt sich der Krimi um einen geheimnisvollen Stalker? Und warum ist nach fünf Tatort-Folgen schon Schluss für Heike Makatsch alias Ellen Berlinger? Hier alle Infos zu Handlung und Kritik.

Handlung: Darum geht es im Tatort "Aus dem Dunkel" heute aus Mainz

Eine Frau stürzt vom Balkon ihrer Wohnung. Es war offensichtlich Selbstmord. Aber Ellen Berlinger begegnet in der Wohnung Hauptkommissar Thomas Engels von der Schutzpolizei, der vergeblich versucht hatte, Amira Hassan vor einem anonymen Stalker zu beschützen. Er geht davon aus, dass Hassan in den Tod getrieben wurde. Berlinger beginnt zu ermitteln und setzt sich damit gegen die Einschätzung ihres Kollegen Lukas Wagner und Engels‘ Vorgesetzten Zerrer durch.

Als sich mit Julia Ritter eine weitere Frau wegen anonymer Verfolgung an die Dienststelle wendet, sieht Berlinger ihren Verdacht bestätigt. Der anonyme Stalker treibt sein niederträchtiges Spiel mit Julia Ritter, zerstört ihren Ruf, ihr Selbstbewusstsein, will sie in den Selbstmord treiben. Berlinger will alles daransetzen, Julia Ritter zu schützen – und hat diesmal nicht nur Thomas Engels, sondern auch Lukas Wagner an ihrer Seite. Aber Indizien weisen darauf hin, dass der Täter in den Reihen der Polizei zu finden sein könnte.

Was ist das Besondere am Tatort mit Heike Makatsch heute?

Der fünfte "Tatort" mit Heike Makatsch als Ellen Berlinger ist ihr Letzter, denn der SWR verabschiedet sich von seinem "Tatort" aus Mainz - aus "finanziellen Gründen", wie es beim verantwortlichen Sender heißt. „Für die Darstellung der Hauptkommissarin Ellen Berlinger hätte es keine Bessere geben können. Umso schmerzlicher ist es für uns, die in Mainz verortete Reihe nach dem neuen Fall ‚Aus dem Dunkel‛ aus finanziellen Gründen beenden zu müssen", sagt Programmdirektor Clemens Bratzler. "Die Inflation führt auch bei unseren fiktionalen Produktionen zu spürbaren Kostensteigerungen, die wir ohne Einschnitte im Angebot leider nicht mehr auffangen können."

Kritik: Wie gut ist der Tatort "Aus dem Dunkel" heute?

Die Kritik ist teilweise recht angetan von "Aus dem Dunkel", allerdings gibt es auch negative Meinungen. Hier die Pressestimmen:

"Der Krimi trägt seinen Titel "Aus dem Dunkel" völlig zu recht: Die Geschichte ist von einer beklemmenden Düsternis." evangelisch.de

"Aus dem Dunkel" ist zwar ein ganz ordentlicher, düsterer Thriller. Man nutzt aber das Potenzial nicht, den Abschied in einem emotionalen Showdown aufgehen zu lassen." NZZ

"Nach 49 Minuten sehen wir, wer der Schurke ist, eine Art Lars-Eidinger-Rolle ohne Lars Eidinger. Das tut der Spannung keinen Abbruch, gilt es doch, den Lumpen auch zu überführen." Frankfurter Rundschau

"Dies ist der fünfte und letzte "Tatort" mit Heike Makatsch als Kommissarin Ellen Berlinger. Und es ist auch der beste." Spiegel

"Ambitionsloser wurde selten eine Ermittlerin aus einem "Tatort" geschrieben." Augsburger Allgemeine