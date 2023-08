Es ist Tatort-Sommerpause und damit sendet das Erste auch heute wieder eine Wiederholungen. "Der Welten Lohn" heit der Krimi aus Stuttgart - und das Einschalten lohnt sich.

Der Tatort heute aus Stuttgart ist eine Wiederholung aus dem Jahr 2020. "Der Welten Lohn" heißt der Krimi mit den Kommissaren Thorsten Lannert und Sebastian Bootz - und das Einschalten lohnt sich. Hier Handlung, Schnellcheck und Kritik zum Tatort heute.

Handlung: Darum geht es im Tatort "Der Welten Lohn" heute

Als die Personalchefin eines Stuttgarter Unternehmens tot im Wald gefunden wird, beginnen die Kommissare Thorsten Lannert und Sebastian Bootz ihre Ermittlungen in der Firma. Keine besonderen Vorkommnisse, bekommen sie zu hören – dabei verschweigt Vorstandschef Joachim Bässler seinen Konflikt mit dem ehemaligen Mitarbeiter Oliver Manlik. Über drei Jahre lang saß der als Bauernopfer der Firma wegen Korruption in den USA im Gefängnis. Nun ist er wieder im Land und will sein Leben zurück. Thorsten Lannert und Sebastian Bootz müssen eine Eskalation des Kampfs zwischen dem immer verzweifelteren Oliver Manlik und dem von wenig Skrupeln belasteten Joachim Bässler verhindern.

Was ist das Besondere am Tatort heute?

Drehbuchautor Boris Dennulat und Regisseur Gerd Schneider verwickeln die Stuttgarter Kommissare in einen immer weiter eskalierenden Fight zwischen einem Firmenchef und einem ehemaligen Mitarbeiter, der nicht damit rechnete, dass sich dieses Wertesystem gegen ihn richten würde. Barnaby Metschurat spielt diesen Gescheiterten zwischen selbstzerstörerischer Implosion und verzweifelter Explosion (Hier geht es zum Trailer).

Tatort-Kritik: Lohnt sich das Einschalten bei "Der Welten Lohn" heute?

Ja, die Kritiken bei der Erstausstrahlung des Tatorts heute waren durchaus positiv.

"Die Story taugt was! Außerdem ist auch die ein oder andere Wendung dabei. " SWR3

"Der Stuttgarter "Tatort" erzählt von Macht und Ohnmacht, Verantwortung und Konsequenzen. Und hält mit falschen Fährten die Spannung hoch." Zeit

"Es geht um die Wirtschaft, die Krieg ist und gnadenlos. Um einen Mann, der ein Bauernopfer dieses Krieges wurde. Der Klischees gibt es viele. Ist aber nicht so schlimm." Welt

"Der Welten Lohn" ist ein stimmiger, guter "Tatort" mit überschaubarem Unterhaltungswert. Zu gemein und kalt verhält sich ein Großteil des Personals. Und wenn es dann mal ein wenig menschlicher wird, befinden sich die Protagonisten automatisch in einer eher machtlosen Rolle wider." msn

Das sind die Darsteller im Tatort heute aus Stuttgart

Thorsten Lannert: Richy Müller

Sebastian Bootz: Felix Klare

Dr. Vogt: Jürgen Hartmann

Oliver Manlik: Barnaby Metschurat

Caroline Manlik: Isabelle Barth

Joachim Bässler: Stephan Schad

Sicherheitschef Neumann: Andreas Klaue

Miriam Mätzler KTU: Diana Marie Müller

Nesrin Cil: Hicran Demir

Wann kommt der Tatort live im TV, als Wiederholung, und als Stream in der Mediathek?

Der Tatort läuft heute um 20.15 Uhr im Ersten. Wiederholungen sind dann Sonntag, 06.08.2023, um 21:45 Uhr auf ONE, Montag, 07.08.2023, um 02:10 Uhr auf ONE, Dienstag, 08.08.2023, um 00:15 Uhr im Ersten.

In der ARD Mediathek ist der „Tatort“ im Livestream zu sehen.