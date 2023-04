Eine schlimme Diagnose soll jetzt Italiens Ex-Regierungschef Silvio Berlusconi erhalten haben. Wie mehrere italienische Medien berichten, soll der 86-Jährige an Leukämie erkrankt sein.

Um den Gesundheitszustand des 86-Jährigen stand es in den vergangenen Tagen nicht gut. Erst vergangenen Donnerstag war Berlusconi nach einem viertägigen Klinik-Aufenthalt entlassen worden, berichtet die Deutsche Presse-Agentur (dpa). Offiziell war damals von Routineuntersuchungen die Rede.

Berlusconis Zustand sei stabil

Am Mittwoch musste er nun erneut in die Klinik San Raffaele in Mailand eingeliefert werden. Zunächst wurde von Herz-Kreislauf- und Atemproblemen berichtet. Laut der Bild-Zeitung soll es sich jedoch um Symptome der diagnostizierten Leukämie handeln. Bereits am Mittwoch besuchten ihn Medienberichten zufolge seine Kinder, seine Lebenspartnerin sowie sein Bruder Paolo im Krankenhaus. Beim Verlassen der Klinik sagte der Bruder demnach vor Journalisten: "Sein Zustand ist stabil, er ist ein Fels."

Italiens Außenminister Antonio Tajani, der Vizechef von Berlusconis Partei Forza Italia, sagte im italienischen Fernsehen, er habe mit dem Arzt des 86-Jährigen telefoniert. Berlusconi habe demnach eine "ruhige Nacht" verbracht. "Wir hoffen, dass Löwe bald zurückkehrt. Er gibt niemals auf", sagte Tajani. "Wir bleiben optimistisch."

Berlusconi ist seit Jahren gesundheitlich angeschlagen

Der Vorsitzende der Regierungspartei Forza Italia ist seit Jahren gesundheitlich angeschlagen. Ende 2020 war er etwa an Corona und einer Lungenentzündung erkrankt, im vorigen Jahren musste er wegen einer Harnwegsinfektion stationär behandelt werden. 2016 hatte er sich einer Herz-Operation unterzogen.

Der 86-Jährige prägte jahrzehntelang das öffentliche Leben in Italien. Er war viermal Ministerpräsident von Italien, sowie übergangsweise Außen-, Wirtschafts- und Gesundheitsminister. Außerdem war er Mitglied der italienischen Abgeordnetenkammer, gehört seit 2022 dem Senat an und war bis Oktober 2022 Mitglied des Europäischen Parlaments. Laut Forbes-Liste 2023 ist der Medienmogul mit einem Vermögen von rund 7 Milliarden US-Dollar einer der reichsten Männer Italiens. Nach Berlusconi ist der Berlusconismus benannt, eine Form des Populismus in Italien. Schlagzeilen machte der Ex-Regierungschef zudem mit seinen zahlreichen Affären und Bung-Bunga-Partys.