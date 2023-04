Sandra Maischberger begrüßt heute am Dienstag wieder hochkarätige Gäste. Alle Infos zur Sendung "maischberger" im Ersten gibt es hier.

Sandra Maischberger begrüßt dienstags und mittwochs zum Talk Gäste in ihrem Studio und diskutiert im Ersten mit ihnen aktuelle Themen. Heute unter den Gästen sind u.a. Sigmar Gabriel und Armin Laschet

Diese Gäste bergüßt Sandra Maischberger heute am Dienstag

Sigmar Gabriel, SPD (Bundesaußenminister a.D.)

Armin Laschet, CDU (Außenpolitiker und ehemaliger CDU-Vorsitzender)

Demian von Osten (ARD-Moskaukorrespondent)

Urban Priol (Kabarettist)

Susanne Gaschke (Neue Zürcher Zeitung)

Hajo Schumacher (Kolumnist und Autor)

"maischberger" heute am Dienstag: Thema und Gäste der Sendung

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron fordert von der EU mehr „strategische Autonomie“ gegenüber den USA: Wie sollen wir künftig mit China und Russland umgehen? Sollte Deutschland mehr Führung in Europa übernehmen? Darüber diskutieren der langjährige SPD-Parteivorsitzende und Bundesaußenminister a.D. Sigmar Gabriel sowie der ehemalige CDU-Parteivorsitzende und Außenpolitiker Armin Laschet.

Fünf Jahre lang berichtete ARD-Moskau-Korrespondent Demian von Osten täglich über die Politik und das Leben in Russland. Im Interview erklärt er, was die russische Bevölkerung über den Ukraine-Krieg denkt und was eine Niederlage für Kreml-Chef Wladimir Putin bedeuten würde.

Es erklären, kommentieren und diskutieren der Kabarettist Urban Priol, die Autorin der Neuen Zürcher Zeitung Susanne Gaschke sowie der Kolumnist und Autor Hajo Schumacher.

"maischberger": Sendezeiten im TV und in der Mediathek

Gezeigt wird der Talk mit Sandra Maischberger heute am Mittwoch um 22.50 Uhr. Mehr oder weniger zeitgleich (Beginn 23 Uhr) talkt Kollege Markus Lanz im ZDF.

Auch interessant für dich: ARD-Talk am Dienstag

Hochkarätige Gäste am Dienstag bei Sandra Maischberger

Wiederholt wird die Sendung zu dieser Zeit und auf diesen Kanälen: 26.4.2023, 1.50 Uhr, Das Erste, 26.4.23, 20.15 Uhr, tagesschau24. Ab heute Nacht gibt es "maischberger" auch in der ARD-Mediathek.

Porträt: Das ist Sandra Maischberger

Sandra Maischberger wurde 1966 in München geboren. Sie ist eine der bekanntesten TV-Journalistinnen Deutschlands. Maischberger begann ihre journalistische Karriere beim Bayerischen Rundfunk. Von 1987 bis 1989 machte sie eine Ausbildung zur Redakteurin. Über Stationen bei Tele 5 und Bayern 3 landete sie beim Fernsehen.

Der endgültige Durchbruch folgte 2003 mit der Sendung „Menschen bei Maischberger“. Sandra Maischberger ist verheiratet und hat einen Sohn.