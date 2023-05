Till Lindemann, der Frontsänger der Band Rammstein, geht ab November auf Solotour. Fans können ab sofort Tickets dafür kaufen.

Till Lindemann hat in diesem Jahr einiges vor. Der 60-jährige Leipziger ist heuer nicht nur mit seiner Band Rammstein auf Europa Stadion Tour, er geht auch auf Solo-Tournee. Von Anfang November bis kurz vor Weihnachten steht er in ganz Europa für 24 Konzerte in 13 Ländern auf der Bühne. 12 davon finden in Deutschland statt. Am 18. Dezember besucht er München, wo er im Zenith zu hören ist. Zwei Tage vorher, am 16. Dezember, gastiert er in der Porsche Arena in Stuttgart. Tickets dafür sind ab sofort im Vorverkauf erhältlich.

Viel über die Tour ist noch nicht bekannt, Fans können sich aber auf neue Songs freuen, wie der Künstler auf seiner Homepage ankündigt. Auch altbekannte Lieder, Videos und Special-Effekts sowie neue Band-Mitglieder hat er im Gepäck dabei. Einen kleinen Eindruck, was sie erwartet, bekommen Fans durch den Tournee-Trainer, den Lindemann kürzlich veröffentlicht hat.

Alle Konzert-Termine von der Till Lindemann Tour 2023 im Überblick