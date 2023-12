Nächstes Jahr geht die RTL-Trennungsshow "Prominent getrennt" in die dritte Staffel. Bis dabei sind auch zwei Reality-Stars aus dem Allgäu.

Emanuell Weißenberger und Chiara Fröhlich dürften "Bachelor" und "Bachelorette"-Fans bestens bekannt sein. Beide waren Kandidaten bei den Dating-Shows - und kommen aus dem Allgäu. Nun nehmen Chiara und Emanuell an einer weiteren RTL-Show teil. Gemeinsam mit ihren Ex-Partnern Lukas Baltruschat und Kim Virginia machen sie bei der dritten Staffel "Prominent getrennt" mit.

Dreharbeiten in Südafrika

"Prominent getrennt" startet im nächsten Jahr, gedreht wird aktuell in Südafrika. In der Show ziehen getrennte Promi-Paare in die " Villa der Verflossenen" und müssen sich für gemeinsame Challenges noch einmal zusammenraufen. Insgesamt acht Paare treten gegeneinander an und kämpfen um 100.000 Euro Preisgeld. Ob das mit dem Team-Work auch bei den Allgäuer Reality-Sternchen hilft?

Chiara schließt Liebes-Comeback nicht aus

Chiara Fröhlich war im Jahr 2022 Kandidatein beim "Bachelor" und hatte es sogar bis ins Halbfinale geschafft. Von Oktober 2022 bis September 2023 führte die 25-Jährige mit Lukas Baltruschat, Kandidat bei der "Bachelorette", eine leidenschaftliche Fernbeziehung. Lukas verließ für Chiara sogar seine Tochter als er von Hamburg zu ihr nach Köln zog. Doch nach der Phase mit der rosaroten Brille hielt der Alltag in der Beziehung Einzug - und das führte zu Streitereien. Ein großer Streit im September 2023 führte dann zum endgültigen Beziehungs-Aus. Laut Medienberichten, soll Chiara Lukas unter anderem beim Fremdgehen erwischt haben. Bei "Prominent" getrennt trifft sich das Ex-Paar zum ersten Mal seit der Trennung wieder. Obwohl die Stimmung zwischen beiden angespannt ist, hofft Chiara noch auf ein Liebes-Comeback.

Beziehung von Ex-"Bachelorette"-Kandidaten hielt nur vier Monate

Emanuell Weißenberger stammt aus Memmingen und lebt heute in München. 2022 nahm der mittlerweile 30-Jährige bei der "Bachelorette" teil. Danach folgte ein Auftritt bei "Bachelor in Paradise", nach seiner Teilnahme lernte Kim Virginia kennen, die ebenfalls in der Show mitmachte. Die Beziehung hielt allerdings nur vier Monate. Weil die beiden sich wegen der Entfernung zu selten gesehen und immer wieder gestritten haben, gingen beide getrennte Wege. Allerdings würden sich beide noch gut verstehen, so Emanuell. Ein Liebes-Comeback schließen beide dagegen aus.

Die Kandidaten bei "Prominent getrennt" 2024:

Luisa Früh und Max Bornmann

Melina Hoch und Tim Kühnel

Mike Cees und Michelle Monballijn

Nico Legat und Sarah Liebich

Tommy Pedroni und Sandra Sicora

Chiara Fröhlich und Lukas Baltruschat

Emanuell Weißenberger und Kim Virginia

Gina Beckmann und Emily

Wann die Show ausgestrahlt wird ist noch nicht bekannt. Allerdings können Sie alle Folgen der Reality-Show auch auf dem Streaming-Portal RTL+ sehen.