Nachschub bei "Promi Big Brother" 2023! Heute am Montag sind drei neue Kandidaten gespoilert worden. Wer mit in die Promi-WG zieht.

"Promi Big Brother" - die Reality-Show mit Starbesetzung - geht in ihre elfte Staffel. Und wie so oft fragen sich zahlreiche Zuschauer: Welche Kandidaten sind in 2023 mit dabei? Offiziell für die Promi-WG in Dauerüberwachung bestätigt waren bislang nur zwei: Peter Klein (Ex-Mann von Iris-Klein, Mutter von Daniela Katzenberger) und Yeliz Koc (frühere Kandidatin beim "Bachelor" und Ex-Freundin von Jimi Blue Ochsenknecht).

"Promi Big Brother" 2023: Wer sind die Kandidaten?

Seit heute gibt es Nachschub für Deutschlands Promi-WG. Auf dem offiziellen Instagram-Kanal veröffentlicht Sat1 kurze Teaser-Videos zu drei neuen Kandidaten. Und die Spekulationen auf Insta gehen los. Von Konny Reimann ist da die Rede und von Kader Loth auch - doch inzwischen sind die Namen auch offiziell bekannt gegeben: Patricia Blanco (die Tochter von Schlagerstar Roberto Blanco), Dominik Stuckmann (früherer Bachelor) und Dilara Kruse sind bei "Promi Big Brother" 2023 dabei sein.

Letztere ist eine Überraschung, denn für die Frau von Fußballstar Max Kruse (früher u.a. Werder Bremen, jetzt SC Paderborn) und TikTok/Instagram Influencerin ist es eine Reality-TV-Premiere. Bekannt wurde Dilara Kruse vor allem durch den öffentlichen Heiratsantrag bei den Olympischen Spielen in der ARD ihres Mannes Max.

Die Kandidaten für "Promi Big Brother" in unserer Liste

Peter Klein

Yeliz Koc

Patricia Blanco

Dominik Stuckmann

Dilara Kruse

"Promi Big Brother" 2023: Wann gehts los?

Auch einen Starttermin für die Promi-WG gibt es schon. "Promi Big Brother" 2023 läuft ab Montag, 20. November 2023, täglich live im Fernsehen bei Sat1 und auf auf dem Streamingdienst Joyn. Wer hautnah mit dabei sein, und keine Sekunde der Reality-Show verpassen will, kann schon ab dem 18. November auf (18 Uhr) auf Joyn Plus einschalten. Dort läuft dann der 24 Stunden Livestream aus dem Promi-WG-Container. Der Streamingservice Joyn Plus kostet im Monat 6,99 Euro.

Auch das Moderationsduo Marlene Lufen und Jochen Schropp ist wieder mit an Bord. "Für die zwei Wochen 'Promi Big Brother' werde ich zu einem TV-Junkie", sagt Marlene Lufen über die bevorstehenden Wochen.