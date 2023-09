Noch nie wurde ein Pullover für mehr Geld versteigert: Prinzessin Dianas berühmter Schaf-Pullover wechselte bei einer Auktion für satte 1,1 Millionen Dollar den Besitzer.

Rund 26 Jahre nach ihrem Tod ist der berühmte Pullover mit dem schwarzen Schaf der britischen Prinzessin Diana (1961-1997) in New York für 1,1 Millionen Dollar (rund eine Million Euro) versteigert worden. Damit sei es der teuerste je bei einer Auktion versteigerte Pullover sowie das teuerste Kleidungsstück von Prinzessin Diana, das je versteigert worden sei, teilte das Auktionshaus Sotheby's am Donnerstag mit.

Das Auktionshaus hatte das Stück eigentlich nur auf rund 80.000 Dollar geschätzt. Kurz vor Ende der mehrtägigen Online-Auktion seien die Gebote dann aber bei einem 15-minütigem Bieterwettstreit mit mehr als 40 Teilnehmern von 190.000 Dollar auf 1,1 Million Dollar gestiegen - am Ende dann mehr als 14 mal so viel wie vorab geschätzt. Wer den roten Wollpullover mit vielen weißen und einem schwarzen Schaf schließlich ersteigerte, teilte Sotheby's zunächst nicht mit.

Beim Hersteller für rund 200 Euro erhältlich

Diana hatte mit dem Pullover 1981 bei einem öffentlichen Auftritt für Aufsehen gesorgt. Als der Pulli wenig später beschädigt wurde, bestellte sie bei den Herstellern von "Warm and Wonderful" einen Neuen. Dort kann man das Stück heute noch für umgerechnet mehr als 200 Euro kaufen. "Wir sind begeistert, dass der geliebte Pullover ein neues Zuhause gefunden hat und das anhaltende Vermächtnis von Prinzessin Diana mit sich nimmt", wurden die Gründerinnen von "Warm and Wonderful", Sally Muir und Joanna Osborne, zitiert.

Diana, Mutter von Prinz William und Prinz Harry, starb in der Nacht zum 31. August 1997 mit 36 Jahren in Paris bei einem Autounfall. Bis heute hat die Ex-Frau des britischen Thronfolgers Charles als "Königin der Herzen" viele Fans weltweit.

© dpa-infocom, dpa:230914-99-197114/2