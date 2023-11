Das gabs noch nie bei "The Masked Singer"! Beim Auftritt des Kiwis verrutschte die Maske und gab das Gesicht des Promis darunter preis. Doch am Ende des Abends musste ein anderer Promi gehen.

Mega-Panne in der zweiten Folge von "The Masked Singer" 2023: Wind hebt Maske von Kiwi in die Höhe

Der Kiwi eröffnete am Sonntagabend die zweite Folge der Rate-Show "The Masked Singer" 2023. Aufgrund der letzten "Wetten, dass..?"-Sendung mit Thomas Gottschalk, war die zweite Folge der Musik-Show nicht wie gewohnt am Samstagabend sondern am Sonntagabend auf ProSieben zu sehen. Vor der Jury mit Ruth Moschner, Alvaro Soler und Gastjuror Heiner Lauterbach performte der Laufvogel gekonnt "She´s like the Wind" aus dem Tanzfilm Dirty Dancing. Zur Untermalung fegten Windstöße über die Bühne. Und ausgerechnet die sorgten für eine riesige Panne: Dem Kiwi verrutschte die Maske. Obwohl der Promi darunter nicht einmal für eine Sekunde zu sehen war, war vielen trotzdem klar, um wen es sich handelt: Schauspieler Uwe Ochsenknecht.

Pech für den Promi, dass ausgerechnet in dieser Folge einer seiner besten Freunde in der Jury saß: Heiner Lauterbach. Als die Juroren dann ihre Tipps abgeben sollten, wer da im Kostüm steckt, erklärte er unumwunden: "Ich würde sagen, es ist der Uwe Ochsenknecht.“ Trotzdem wählten die Zuschauer den Kiwi in die nächste Runde. Gehen musste ein anderer Promi: Der Feuerlöscher.

Zweite Folge von "The Masked Singer" 2023: Der Feuerlöscher wird enttarnt

Der hatte mit dem Song "I Love It" Partystimmung auf die Bühne gebracht. "Für eine Frau bist du schon sehr groß", meinte Juror Alvero Soler. Deshalb waren sich die Juroren schnell einig, dass sich unter der Maske ein Model verbergen müsse. Ruth Moschner tippte zunächst allerdings auf die Sängerin und Rapperin Nura oder auf Verona Pooth. Für Alvero Soler kamen die Models Lena Gercke und Stefanie Giesinger in Frage und Heiner Lauterbach brachte die Models Nadja Auermann und Eva Padberg ins Spiel. "Ich kenne sie beide, aber ich weiß nicht, wie sie singen." "Eva Padberg legt ja auch als DJane auf und wir haben eben dieses 'abgelaufen' gesehen", bezog sich Ruth Moschner auf die Hinweise zum Feuerlöscher. "Es könnte definitiv auch Eva sein", gab sie Heiner Lauterbach recht. Und der lag am Ende goldrichtig. Denn unter der Maske verbarg sich tatsächlich Model, Sängerin und Schauspielerin Eva Padberg. Weil sie die wenigsten Zuschauerstimmen bekam, musste sie ihre Identität preisgeben.

Eva Padberg freut sich auf das Adventswochenende mit ihrer Familie

"Luft ist echt was Tolles", sagte sie, nachdem sie die Maske des niedlichen Feuerlöscherkostüms abgezogen hatte, in dem sie gesteckt hatte. Die Show habe ihr sehr viel Spaß gemacht, sie habe sich "wie ein kleines Kind im Spielzeugladen" gefühlt, sagte sie nach ihrer Enttarnung. Nach der Show müsse man sich aber erstmal stretchen - der klobige Feuerlöscher wirkte mit seinen Kulleraugen zwar süß, aber auch etwas unbeweglich.

Sie wäre gerne noch etwas länger mitgekommen bei der Show, sagte Padberg. Sie freue sich aber auch, das kommende Adventswochenende bei ihrer Familie zu verbringen. Ihrer vierjährigen Tochter habe sie schon ihre Auftritte gezeigt, diese habe den Feuerlöscher sehr gut gefunden. "Sie wird sehr traurig sein, dass er raus ist. Aber sie wird sich wahrscheinlich freuen, dass ich dann dafür da bin", sagte Padberg. Lob zu ihrer Performance bekam sie von Moderator Matthias Opdenhövel. Dazu meinte Padberg: "Party machen kann ich."

In der zweiten Folge von "The Masked Singer" 2023 ist die Marsmaus dabei

In der zweiten Folge von "The Masked Singer" 2023 feierte ein Kostüm Premiere: Die Marsmaus. Denn in der ersten Folge hatte sie zur Überraschung der Zuschauer und Juroren mit Abwesenheit geglänzt. Stattdessen wurde eine Videonachricht gezeigt, dass die Marsmaus anscheinend die Zeit verdreht habe. Am Sonntagabend performte sie nun den Hit "Uptown Funk" von Bruno Mars auf der Bühne. Doch wer verbirgt sich unter dem Kostüm? Ruth Moschner tippte auf Jürgen von der Lippe oder Bernd Stelter, Heiner Lauterbach auf Elyas M´Barek und Alvero Soler auf Max Giermann.

Bei "The Masked Singer" singen Prominente getarnt in aufwendigen Kostümen. In jeder Folge der Show gibt es Hinweise zur Identität der Promis. Sie werden enttarnt, sobald sie nicht genügend Stimmen bekommen oder ganz am Ende gewinnen. Die dritte Folge wird am kommenden Samstag, 2. Dezember 2023, ausgestrahlt.

